Мобильные пункты вакцинации будут открыты все нерабочие дни Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября 2021 объявлены нерабочие дни. Независимо от того, что в это время вход в торговые центры будет возможен только при наличии QR-кода, доступ в пункты мобильной вакцинации будет открыт.

Более того, пункты будут работать дольше, чем обычно. По данным Центра общественного здоровья и медицинской профилактики прививать в торговых центрах и на других площадках уральцев будут с 8 утра до 8 вечера.

С собой на вакцинации необходимо брать паспорт и СНИЛС, полис ОМС.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – 1-7 ноября с 9:00 до 19:00

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) - 1-7 ноября с 9:00 до 19:00

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 1-7 ноября с 9:00 до 19:00

г ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – 1-7 ноября с 9:00 до 19:00

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 1-7 ноября с 9:00 до 19:00

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 1-7 ноября с 10:00 до 19:00

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – 1-7 ноября с 10:00 до 20:00

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 1-7 ноября с 10:00 до 19:00

ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – 1-7 ноября с 10:00 до 19:00

Объемы вакцинации увеличились после введения QR-кодов в Екатеринбурге и Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Нижний Тагил, ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 1-3 ноября с 16:00 до 20:00 и 4-7 ноября 10:00 до 20:00

Нижний Тагил, ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) – 1-3 ноября с 16:00 до 19:00 и 4-7 ноября с 12:00 до 17:00

Сысерть, ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – 1, 3 и 5-7 ноября с 10:00 до 14:00

Серов, ТЦ «Nebo» (ул. Ленина, 215) - по 7 ноября с 12:00 до 20:00

Асбест, ТЦ "Nebo" (ул. Ленинградская, 26/2) - по 7 ноября с 10:00 до 18:00

Полевской, ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 6-7 ноября с 10:00 до 16:00

Верхняя Пышма, ТЦ «Кировский» (ул. Петрова, 34) – 3,6 и 7 ноября с 10:00 до 13:00

Реж, ТЦ «Березка» (ул. Ленина, 1) – 1-7 ноября с 10:00 до 18:00

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И СЕРОВЕ:

Екатеринбург, медицинский центр «Доктор Плюс» (Краснолесья, 129) – 1-3 ноября с 9:00 до 14:00

Екатеринбург, СМК «Астрамед-МС» (ул. 8 Марта, 37) – 2 ноября с 11:00 до 14:00

Екатеринбург, Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 1-6 с 10:00 до 19:00

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 1-7 ноября с 9:00 до 19:00

Серов, кинотеатр «Родина» (ул. Ленина, 179) – 1-7 ноября с 9:00 до 16:00

ПОЛИКЛИНИКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ЦГКБ № 1 Поликлиника №1 (ул. Декабристов, 15) – 1-3 ноября с 8:00 до 19:00 и 4-7 ноября с 9.00 до 14.00

ЦГКБ № 1 Поликлиника №2 (ул. Латвийская, 22) – 1-3 ноября с 8:00 до 16:00

ЦГБ № 2 Поликлиника №2 (ул. Московская, 2) – 1-3 ноября с 8:00 до 19:00 и 4-7 ноября с 9:00 до 15:00

ЦГБ № 2 Поликлиника №3 (ул. Посадская, 37) – 1-6 ноября с 9:00 до 14:00

ЦГКБ № 3 Поликлиника №2 (ул. Братьев Быковых, 16) – 1-7 ноября с 8:00 до 17:00

ЦГКБ № 3 Поликлиника №1 (ул. Бебеля, 160) – 1-3 ноября с 8:00 до 19:00 и 4-6 ноября с 9:00 до 15:00

ЦГКБ №6 Поликлиника №1 (ул. Саперов,3) – 1-3 ноября с 8:00 до 19:00 и 4-7 ноября с 9:00-14:00

ЦГКБ №6 Поликлиника №2 (ул. Белинского, 130) – 1-6 ноября с 9:00 до 18:00

ЦГКБ №6 Поликлиника №2 (ул. С.Дерябиной, 34) – 1-3 ноября с 8:00 до 18:00 и 4-7 ноября с 9:00 до 14:00

ЦГБ № 7 Поликлиника №1 (ул. Вилонова, 33) – 1-2 ноября с 9:00 до 20:00 и 3-7 ноября с 9:00 до 15:00

ЦГБ № 7 Поликлиника №2 (ул. Ленина, 53) – 1-3 ноября с 8:00 до 15:00

ЦГБ № 7 Поликлиника №3 (ул. Сыромолотова, 19) – 1-3 ноября с 9:00-19:00 и 4-7 ноября с 9:00 до 15:00

QR-коды ввели 30 октября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГКБ № 14 (пер. Суворовский, 5в) – 1-3 ноября с 9:00-19:00 и 4-7 ноября с 9:00 до 15:00

ЦГКБ № 23 (ул. Ст. большевиков, 9) – 1 и 3 ноября с 8:30 до 19:00, 2 ноября с 8:30 до 17:00 и 4-7 ноября с 9:00 до 15:00

ГКБ №14 (ул. Суворовский, 5в) – 1-3 ноября с 8:00 до 19:00 и 4-7 ноября с 9:00 до 15:00

ЦГКБ № 24 Поликлиника №1 (пер. Рижский, 16) – 1-3 ноября с 8:00 до 19:00, 4-5 ноября с 9:00 до 17:00 и 6-7 ноября с 9:00 до 15:00

ЦГКБ № 24 Поликлиника №2 (ул. Шварца, 14г) – 1-3 ноября с 8:00 до 19:00, 4-5 ноября с 9:00 до 17:00 и 6-7 с 9:00 до 15:00

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