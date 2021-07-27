Часть вакцины распределят между медицинскими учреждениями Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 июля Свердловская область получила еще 13 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса. Из них 7,5 тысяч доз распределили между больницами Екатеринбурга, остальное ушло в населенные пункты региона.

- Ее планируют использовать для ревакцинации, то есть для переболевших и привитых более шести месяцев назад, - рассказал заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов.

Напомним, что в июле каждый день на Среднем Урале выявляют почти 500 новых случаев коронавируса.

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