Девушка ездила по поддельным правам почти год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 26-летняя следователь полиции оказалась на грани увольнения после того, как припарковала свой Nissan Almera в зоне действия знака «Остановка запрещена». Как рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник, 11 ноября девушка оставила иномарку на улице Космонавтов, а в девятом часу вечера наряд ГИБДД вызвал эвакуатор. Машину увезли на штрафстоянку. После полуночи следователь приехала в дежурную группу Госавтоинспекции Тагилстроевского района.

- Она предъявила права, просила вернуть ей автомобиль. Пробили по базе – выяснили, что документ поддельный. Составили протокол по статьям за нарушение парковки и управление транспортным средством без документов, - пояснил «Комсомолке» инсайдер.

Вероятно, следователь припарковалась на автобусной остановке. Фото: Google Maps

Лейтенант юстиции рассказала, что на права не сдавала. Документ был куплен еще в феврале в Екатеринбурге за три тысячи рублей.

- В настоящее время по данному факту Главное следственное управление при областном главке МВД проводит служебную проверку. По ее итогам будут приняты необходимые меры реагирования в отношении должностного лица, о котором идет речь. Кроме того собранные материалы для рассмотрения и принятия процессуального решения из полиции направлены в следственный отдел Следственного комитета по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Напомним, что в Екатеринбурге суд оправдал ранее осужденных за групповое изнасилование сотрудников ППСП.

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