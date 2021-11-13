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Происшествия13 ноября 2021 8:12

Полицейского из Екатеринбурга, уличенного в покрывательстве сутенера, обвинили в новом преступлении

Следствие считает, что оперуполномоченный заставил невиновного человека дать взятку
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Официальные представители СК пока воздерживаются от комментариев.

Официальные представители СК пока воздерживаются от комментариев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деле оперуполномоченного отдела № 5 Екатеринбурга появился новый поворот. По данным источника «КП», ему предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Как оказалось, в ноябре 2020 года старший лейтенант полиции выбил из невиновного человека. Жертвой стал житель Юго-Западного микрорайона.

- 2 ноября оперуполномоченный и его коллега задержали мужчину и в наручниках довезли его до банкомата «Сбербанка». Заставили его снять все, что было на карте. Потом отпустили и пригрозили расправой за обращение в полицию, - пояснил инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Личность пособника уже установлена, но следствие полагает, что сообщников могло быть больше. С начала года оперуполномоченный находится в СИЗО. Изначально его обвиняли в покровительстве парня, который заставлял девушку заниматься проституцией.

Официальные представители СК и МВД пока воздерживаются от комментариев.