Каратист из Екатеринбурга стал чемпионом Европы, несмотря на травму от запрещенного удара

В полуфинале Чемпионата Габараев получил тяжелую травму. Фото: Алексей Галанов

Сегодня ночью в Екатеринбурге приземлился самолёт со сборной Свердловской области по карате. Спортсмены привезли в столицу Урала 18 медалей. Уральские каратисты блестяще выступили на Чемпионате и Первенстве Европы 2021. Соревнования проходили в Польше с 13 по 14 ноября. Триумф не омрачила даже страшная травма нашего спортсмена Лаши Габараева.

В полуфинале Чемпионата Габараев получил тяжелую травму. Соперник намеренно нанес ему запрещенный удар, от которого у нашего спортсмена сломался зуб, и порвалась губа. Несмотря на то, что Габараев попал на операционный стол, где ему сделали операцию, он вновь вернулся в повязках к противнику.

- Соперник из Болгарии пробил запрещенный удар, я почуствовал, что вылетел зуб. Можно было остановиться, чтобы соперника дисквалифицировали. Но я дошел до врача, посоветовался с тренером, потому что сам был в шоке небольшом и не мог адекватно оценить ситуацию. Мы приняли решение драться, и я вернулся на татами. Здесь такой момент, что если бы я принял решение сняться, то я бы в очередной раз стал вторым. Вообще, боец был грязный – было много замечаний к нему [со стороны судьи]. На финал уже зуб вправил, собрался, губу закрыли пластырем, - рассказал «КП – Екатеринбург» Лаша Габараев.

Финальный бой c местным противником принес победу уральскому каратисту абсолютную победу. Лаша Габараев стал новым чемпионом Европы в категории до 80 кг. Кстати, это первое золото Габараева с европейского чемпионата. Раньше он трижды получал серебряные медали.

Еще один уральский спортсмен Игорь Загайнов стал чемпионом в весовой категории свыше 90 кг соответственно.

Также золото привезли каратисты Чирков Андрей, Пархоменко Роман и Сатвалдиева Регина. Каратисты стали лучшими в мире по дисциплине ката группы. Они показали безупречное владение навыками ведения поединка. К тому же, Регина стала чемпионкой в индивидуальном зачете.

- Также золото турнира завоевали Дарья Панфилова, Егору Зубареву, Марку Султанову, серебро - Валентина Старикова, Дарья Пермикина, Даниил Гуськов, Илья Алиев и Елизавета Мезенова, бронзу – Глеб Алешин, Анна Даллакян и Алексей Морозов, - сообщил пресс-секретарь промоутерской компании Ambitions Management Алексей Галанов.

Уральские каратисты были из разных клубов. Однако все золото в Екатеринбург привезли спортсмены из Академии единоборств РМК. Именно она является базой для подготовки областной сборной.