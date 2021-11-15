Уралец в четвертый раз стал чемпионом мира по самбо

Куржев был единственным представителем Свердловской области на соревнованиях. Фото: УГМК

Спортсмен из Верхней Пышмы Уали Куржев в четвертый раз стал чемпионом мира по самбо в весовой категории до 79 килограмм. Турнир проходил в Ташкенте.

Куржев был единственным представителем Свердловской области на соревнованиях. В первом круге он победил Абдуллу Абдуллаева из Азербайджана со счетом 3:0. Затем уралец одержал верх над Недиром Аллабердыевым из Туркменистана. А белорус Александр Кокша капитулировал досрочно.

В финале уральский самбист встретился с Улугбеком Рахмоновым из Узбекистана. Куржев победил со счетом 7:1.

- Главное, было сделать бросок в первые же минуты, что мне, к счастью, удалось. Потом уже предстояло грамотно довести поединок до финала, - приводит слова свердловчанина УГМК, в клубе которой занимается спортсмен.

Также Куржев отметил, что заранее понимал, что давление местных болельщиков может оказать на него влияние. Однако, по его словам, у него тоже была поддержка из друзей и коллег, которые сидели на трибуне.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка