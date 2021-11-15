Уралец в четвертый раз стал чемпионом мира по самбо

Куржев был единственным представителем Свердловской области на соревнованиях. Фото: УГМК
Спортсмен из Верхней Пышмы Уали Куржев в четвертый раз стал чемпионом мира по самбо в весовой категории до 79 килограмм. Турнир проходил в Ташкенте.
Куржев был единственным представителем Свердловской области на соревнованиях. В первом круге он победил Абдуллу Абдуллаева из Азербайджана со счетом 3:0. Затем уралец одержал верх над Недиром Аллабердыевым из Туркменистана. А белорус Александр Кокша капитулировал досрочно.
В финале уральский самбист встретился с Улугбеком Рахмоновым из Узбекистана. Куржев победил со счетом 7:1.
- Главное, было сделать бросок в первые же минуты, что мне, к счастью, удалось. Потом уже предстояло грамотно довести поединок до финала, - приводит слова свердловчанина УГМК, в клубе которой занимается спортсмен.
Также Куржев отметил, что заранее понимал, что давление местных болельщиков может оказать на него влияние. Однако, по его словам, у него тоже была поддержка из друзей и коллег, которые сидели на трибуне.
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