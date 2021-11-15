Перед побегом из дома девушка оставила родителям записку. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В Свердловской области продолжаются поиски 17-летней Камилы Атаджановой из поселка Шаля. 13 октября девушка не вернулась домой с уроков, обеспокоенные родители сразу же обратились в полицию. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, дело передали в Следственный комитет. По факту пропажи Камилы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК «Незаконное лишение свободы».

- У следствия есть основания полагать, что девушка покинула поселок не по своей воле, - пояснил источник «Комсомолки».

Известно, что до пятого класса Камилла жила в Шале, а потом уехала на историческую родину к родственникам. На Урал она вернулась лишь этим летом. В полиции и школе подтверждают информацию о строгих правилах в семье.

- Это действительно так. У Камилы не было ни телефона, ни социальных сетей. Очень странно такое наблюдать в XXI веке. У Камилы есть младшая сестра и старший брат, - рассказал знакомый пропавшей.

В школе и семье характеризуется положительно. Девушка мечтала поступить в медицинский институт. Перед исчезновением она передала подруге записку, которую попросила сразу не читать. В письме она попросила прощения у родителей за свой побег.

- Сыщики уголовного розыска сейчас применяют в своей работе с родственниками пропавшей детектор лжи. Розыск ребенка находится на контроле у руководства регионального главка МВД, - рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Камиллы, просят звонить по телефону (34358) 2-29-12 или по телефону дежурной части (343) 582-24-62.

- По факту безвестного исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). В рамках расследования проверяется версия о возможном удержании девушки ее знакомым, с которым она самостоятельно уехала, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области