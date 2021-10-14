На Урале пропала 17-летняя школьница

Фото: Лиза Алерт

В Свердловской области, в поселке Шаля, пропала 17-летняя Атаджанова Камила. Девочка вышла из школы после уроков накануне, 13 октября, и не вернулась. Сейчас ее поисками занимается полиция и волонтеры.

- В 14:30 вышла из школы и пошла в сторону дома. Но домой так и не вернулась. Девочка ранее не пропадала. Спокойный и бесконфликтный ребенок, хорошо учится, помогает дома. Телефона у нее нет. Подруги не знают, где она может быть, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: темно-каштановые длинные

Была одета: черная куртка, черные спортивные штаны, белые кеды.

С собой: черный рюкзак.

Если вы знаете, где может находиться Камила, сообщите инфоргам поискового отряда Любови: 89827441245 или Дане: 89122868395 или по телефонам указанным в ориентировке.