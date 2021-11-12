Дистанционное обучение продлили до 20 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили дистант для учеников 5-11 классов, а также студентов учреждений среднего профессионального образования.

- Это решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счет разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи, - сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, что в Екатеринбурге родители школьников требовали отменить дистант.

- Департамент рекомендовал директорам школ обеспечить консультирование учеников и их родителей по вопросам осуществления образовательного процесса и организовать выдачу школьникам технических средств обучения, не имеющим таковых, - ранее заявляли в департаменте образования города.

Кроме этого оперштаб Свердловской области заявил о готовности рассмотреть вопрос о продаже алкоголя по QR-кодам.

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