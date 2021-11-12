Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 ноября 2021 11:01

В Свердловской области продлили дистант для школьников

Также до конца следующей недели на дистанционном обучении будут студенты учреждений среднего профессионального образования
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дистанционное обучение продлили до 20 ноября.

Дистанционное обучение продлили до 20 ноября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили дистант для учеников 5-11 классов, а также студентов учреждений среднего профессионального образования.

- Это решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счет разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи, - сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, что в Екатеринбурге родители школьников требовали отменить дистант.

- Департамент рекомендовал директорам школ обеспечить консультирование учеников и их родителей по вопросам осуществления образовательного процесса и организовать выдачу школьникам технических средств обучения, не имеющим таковых, - ранее заявляли в департаменте образования города.

Кроме этого оперштаб Свердловской области заявил о готовности рассмотреть вопрос о продаже алкоголя по QR-кодам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 30 октября в Свердловской области ужесточили антиковидные меры: в ТЦ начали действовать QR-коды. С началом нерабочей недели без QR-кода нельзя попасть во многие учреждения Екатеринбурга и Свердловской области (подробнее)

Как работают торговые центры в Екатеринбурге в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. В торговых центрах и гипермаркетах Екатеринбурга рассказали, как они будут работать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября (подробнее)

Нерабочие дни в Екатеринбурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать. Период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлен в России нерабочими днями. (подробнее)

Где проверяют QR-коды в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 октября 2021. Публикуем список мест, где нужен QR-код (подробнее)

ОбразованиеОбразование: Особый случайКоронавирус на Урале