На этой неделе власти региона расширили перечень документов, по которым можно проверить QR-код. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский оперштаб готов рассмотреть инициативу бизнесменов по запрету на продажу алкоголя без QR-кода.

- Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на её изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба, - пояснил министр агропромышленного комплекса и продовольствия и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Отметим, что на этой неделе власти региона расширили перечень документов, по которым можно проверить QR-код.

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