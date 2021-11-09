Суд учел, что у женщины на содержании несовершеннолетний ребенок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове оштрафовали местную жительницу Светлану Семенову, которая покинула дом в то время, когда болела коронавирусом. Согласно картотеке суда, 2 августа женщина вышла покормить собаку. В это время ее заметила соседка. Несмотря на то, что Светлана была в маске, на нее завели административное дело по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

- Семенова не выполнила мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции «COVID- 19», соблюдение заболевшим лицом, (имеющим лабораторно подтвержденный результат на COVID- 19, при отсутствии отрицательного результата) обязательного режима изоляции, а именно, Семенова С.А., являясь лицом заболевшей коронавирусной инфекцией, нарушила режим обязательной изоляции, покинула место фактического проживания, - говорится в решении суда.

Через два дня свердловчанка получила отрицательный тест на COVID-19. Но от наказания ее это не спасло – суд назначил минимальный штраф в 15 тысяч рублей. Светлана Семенова обязана оплатить его в течение 60 дней. Суд принял во внимание наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, что в марте прошлого года в Екатеринбурге оштрафовали пять человек, нарушивших карантин.

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