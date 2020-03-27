Коронавирус на Урале: в Екатеринбурге оштрафовали пять человек, нарушивших домашний карантин
В Свердловской области сегодня впервые оштрафовали людей, которые вернулись из другой страны и не стали соблюдать режим домашнего карантина. Такая мера предусмотрена для всех, кто приезжает из-за рубежа, на случай, если они привезли вместе с собой коронавирус.
- Составлены пять протоколов по привлечению к административной ответственности, - говорит Дмитрий Козловских, руководитель регионального управления Роспотребнадзора. - Санкция сейчас небольшая до 500 рублей. Но это основание для более жестких мер.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, при повторном нарушении они будут обращаться в суд с требованием изолировать нарушителей домашнего карантина в обсервации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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