Коронавирус на Урале: в Екатеринбурге оштрафовали пять человек, нарушивших домашний карантин

27 Март 2020 2020-03-27T13:46:54+03:00

При повторном нарушении их могут принудительно изолировать в обсервации

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В Свердловской области сегодня впервые оштрафовали людей, которые вернулись из другой страны и не стали соблюдать режим домашнего карантина. Такая мера предусмотрена для всех, кто приезжает из-за рубежа, на случай, если они привезли вместе с собой коронавирус.

- Составлены пять протоколов по привлечению к административной ответственности, - говорит Дмитрий Козловских, руководитель регионального управления Роспотребнадзора. - Санкция сейчас небольшая до 500 рублей. Но это основание для более жестких мер.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, при повторном нарушении они будут обращаться в суд с требованием изолировать нарушителей домашнего карантина в обсервации.

ИСТОЧНИК KP.RU