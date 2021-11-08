Ранее на дистант отправили школьников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

УрФУ имени первого президента России Б.Н Ельцина переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщили в дирекции по образованию вуза. Ранее на дистант отправили школьников, что спровоцировало недовольство среди родителей.

- Университет готовится к переходу на дистант. Собираем подробности, - написали в телеграм-канале УрФУ.

Дистант продлится с 15 ноября до конца года.

все лекции — дистанционно;

практики, семинары и лабораторные, не требующие специального оборудования, и приём задолженностей — преимущественно дистанционно, в порядке исключения — очно с соблюдением санитарных норм по распоряжению директора института;

лабораторные и исследовательские работы, требующие специального оборудования, — очно с соблюдением санитарных норм.

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