Родители екатеринбургских школьников потребовали отменить дистант

Родители считают, что дистант нарушает права детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге родители школьников потребовали отменить дистант, который ввели с 8 ноября. Согласно приказу Министерства образования Свердловской области учащиеся 5-11 классов, а также студенты профессиональных образовательных организаций в период с 8 по 13 ноября 2021 года переводятся на дистанционный режим обучения. Недовольные мамы собрались у входа в мэрию, внутрь здания их не пустили. На протест пришли и представители общественного объединения РодНадзор.

- Однозначно это нарушение всего существующего законодательства. Мы требуем просто соблюдения законных прав детей и родителей. Более ничего. Администрация до сих пор не может предоставить документов по заболеваемости. Все это только на словах. Роспотребнадзор выносит рекомендации. Почему мы должны соблюдать рекомендации мне тоже непонятно, - рассказала одна из мам.

Перевести школьников на дистант пришлось из-за роста заболеваемости. Болеют чаще ученики 9-11 классов. Урегулировать конфликт вышел глава городского департамента образования Константин Шевченко. Он пообещал родителям, что проведет прием.

- На самом деле дистанционное образование это не форма образования. Это технология по которой передаются знания и меняется она в таких вот чрезвычайных ситуациях. На самом деле мы руководствуются письмом рекомендательным министерства образования. Это рекомендательное письмо. Оно поддерживается администрацией Екатеринбурга. Департамент образования подготовил поручения во все образовательные организации для того чтобы рассмотреть вопрос. Конечно каждая школа и детский сад образов. учреждения самостоятельно принимают решения в плане рекомендации наших, - сказал глава департамента образования.

Собравшиеся родители составили обращения к мэру города Алексею Орлову и главе городского департамента образования Константину Шевченко.