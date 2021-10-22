Школьник пять месяцев тайно встречался с юной особой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первоуральске возбудили уголовное дело в отношении 25-летней медсестры местной больницы. Девушке предъявлено обвинение по статье 134 УК «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», ей грозит до четырех лет заключения.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, на протяжении пяти месяцев медсестра занималась сексом с 14-летним сыном своей подруги. Примечательно, что мать мальчика узнала о его половой жизни вечером после их встречи. Женщина сразу же обратилась в полицию, а затем материалы дела передали в Следственный комитет.

- Впервые девушка переспала с мальчиком 1 июня. Затем они еще несколько раз встречались. Все происходило в автомобиле Daewoo Matiz. Пригласить юного любовника к себе домой она не могла, так как живет с двумя детьми, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

После задержания девушка дала признательные показания. До суда она будет под подпиской о невыезде. В отделении, где работает обвиняемая, отказались от комментариев. В СУ СК по Свердловской области также воздерживаются от заявлений.

Напомним, что в августе по аналогичной статье завели дело на жительницу поселка Басьяновский. Ее уличили в сексе с 15-летним подростком.