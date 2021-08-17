Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 августа 2021 10:55

В Свердловской области женщине грозит срок за секс с 15-летним школьником

Она дала признательные показания
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщину обвиняют по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Женщину обвиняют по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде возбудили уголовное дело на 34-летнюю жительницу поселка Басьяновский. По данным источника «КП»-Екатеринбург, женщину обвиняют по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

- По версии следствия, в августе 2020 года женщина вступила в половую связь с 15-летним школьником. Она дала признательные показания, до суда будет под подпиской о невыезде, - рассказал инсайдер «Комсомолки».

Мы попытались связаться с обвиняемой, но на момент публикации женщина не ответила на наши вопросы.