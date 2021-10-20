Всего в регионе вакцинацию прошли почти 1,26 миллиона человек, а первый компонент получили около 1,37 миллиона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин объявил новый период нерабочих дней с сохранением заработной платы - с 30 октября по 7 ноября. При этом в ходе доклада вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Свердловская область входит в число регионов, где сложилась критическая ситуация со смертью от коронавируса и заболеваемостью в тяжелой форме.

По состоянию на 20 октября 2021 года, общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 150 105. С начала пандемии на Среднем Урале от инфекции скончались 7 124 человека. С 25 октября в Свердловской области начинает действовать система QR-кодов.

Всего в регионе вакцинацию прошли почти 1,26 миллиона человек, а первый компонент получили около 1,37 миллиона. На Среднем Урале вакцинировано 40,3% взрослого населения.

Стоит отметить, что 22 октября в Екатеринбурге пройдет Ural Music Night.

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