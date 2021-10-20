Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 150 105. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область оказалась в числе регионов, где сложилась наиболее критическая ситуация со смертностью от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В данный момент обсуждается возможность введения нерабочих дней.

По состоянию на 20 октября 2021 года, общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 150 105. С начала пандемии на Среднем Урале от инфекции скончались 7 124 человека. С 25 октября в Свердловской области начинает действовать система QR-кодов.

Стоит отметить, что 22 октбяря в Екатеринбурге пройдет Ural Music Night.

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