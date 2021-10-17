Как в фильме «1+1»: геолог из Екатеринбурга помог швейцарскому инженеру на инвалидном кресле увидеть мир

Вальтер и Дмитрий дружат уже десять лет. За это время они посетили множество стран. Фото: предоставил Дмитрий Ворощук

70-летний швейцарец Вальтер Швендиманн уже четверть века прикован к инвалидному креслу. Но только кресло у него не простое, а из особо прочного металла – титана. Казалось бы, Швейцария – невероятно благополучная страна с ровными дорогами и доступной средой для инвалидов. Зачем такой крепкий металл?

- А просто он на этом кресле уже с две сотни стран объехал. Будь оно обычное, колеса в них уже давно стали бы квадратными, - рассказывает его друг Дмитрий Ворощук.

Вальтер не миллионер. Простой инженер. Но даже серьезная автомобильная авария, которая случилась с ним 25 лет назад, не смогла заглушить в нем азарт путешественника. Особенно он обострился в последние десять лет, когда Вальтер познакомился с екатеринбургским геологом Дмитрием, который согласился помочь ему увидеть мир. Это почти история из фильма «1+1» (о дружбе молодого парня и мужчины в летах, прикованного к инвалидному креслу, - Прим. Ред.), только действие происходит по всей планете, а не в одной лишь Франции.

Природа разных стран интересует Вальтера больше, чем исторические достопримечательности. Фото: предоставил Дмитрий Ворощук

ИСКАЛ ПОМОЩНИКА, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ПЕРМЬ

Они познакомились благодаря роману «Доктор Живаго». Еще во времена СССР, когда был здоров, Вальтер уже путешествовал по нашей стране. Но лишь в новом тысячелетии, прочитав книгу Бориса Пастернака, загорелся идеей посмотреть Пермь, описанную в романе. Купил билет до Екатеринбурга и стал искать человека, который помог бы ему посмотреть Урал. Так они с Дмитрием и познакомились. Уральский геолог в тот момент работал гидом в одной местной туристической фирме. Екатеринбург тогда, кстати, произвел на швейцарского инженера неизгладимое впечатление. К сожалению, не местными достопримечательностями.

- Он поселился в гостинице Свердловск напротив вокзала. В номере этажом выше прорвало трубу, и весь его номер затопило, вода почти до колен доставала, - вспоминает Дмитрий. – Но вообще у нас потом в Бразилии то же самое случилось. В соседнем номере трубу прорвало. Приходим, а кровать у стены вся мокрая.

Сейчас Вальтеру Швендиманну 70 лет. Он посетил почти 200 стран. Фото: предоставил Дмитрий Ворощук

А к не самой доступной для инвалидов среде на Урале Вальтер остался равнодушен. Он ранее уже путешествовал на инвалидном кресле по Африке — изъездил почти весь континент. А там с этим еще хуже. Но Урал все равно оказался экстремальнее южного континента.

- Когда мы путешествовали по Пермскому краю, в Челябинскую область, у нас было 2-3 ночевки в палатках на Зюраткули, Юрюзани. Это была большая катастрофа для него. Человеку в инвалидном кресле из-за бытовых мелочей это достаточно сложно делать, - рассказывает Дмитрий. - Для него это вообще, первый раз был, когда он ночевал в палатке.

Дружба геолога из Екатеринбурга и инженера из Швейцарии началась с того, что Вальтеру захотелось посмотреть на Пермь из романа «Доктор Живаго». Фото: предоставил Дмитрий Ворощук

Но опыт в итоге он оценил. Как объясняет Дмитрий, Вальтер в путешествиях любит именно смотреть на природу разных стран. Музеи и исторические достопримечательности его волнует меньше гор, озер, рек и лесов. После первой поездки по Уралу Вальтер и Дмитрий стали переписываться делясь впечатлениями. У них завязалась дружба и они начали путешествовать вместе по другим уголкам России.

- В первый раз для меня это было работой. Потом стало дружбой, - объясняет Дмитрий. - У меня было свободное время. Он предложил: «Поехали на Камчатку». Ну поехали. Мы две недели путешествовали — саму долину гейзеров не посмотрели, это дорого, надо вертолет арендовать минимум за 40 тысяч с человека. Но посмотрели малую долину гейзеров — туда можно доехать.

Отсутствие безбарьерной среды - не проблема для Вальтера. Он даже Африку изъездил вдоль и поперек. Фото: предоставил Дмитрий Ворощук

Путешествуют они в основном в теплое время. Зимой Вальтер в России еще не был — холод и морозы он категорически не любит.

- Мы проехали с ним порядка 15 тысяч километров от Екатеринбурга до Читы. Всю дорогу его поражали наши разрушенные фермы, которые встречались то тут, то там. Он как инженер понимал сколько это все стоит, и что уже ничего из этого не восстановить, - рассказывает Дмитрий.

В своих путешествиях Вальтер любит посещать природные парки. Фото: предоставил Дмитрий Ворощук

В ИТАЛИИ ЗАБЫЛИ КОЛЯСКУ

На вопрос о том, откуда же у простого швейцарского инженера средства на столь частые путешествия, его друг отвечает, что они всегда ищут самые экономные способы, как добраться до того или иного уголка планеты. Но все-таки сказывается и разница в уровне жизни между двумя странами и тем, сколько зарабатывают специалисты в Швейцарии.

- У него дипломный проект был по строительству туннелей. А в последние годы он занимался проектированием строений из деревянных конструкций. Причем он даже во время наших путешествий продолжал работать. Сидим вечером в гостинице — он занимается своими расчетами, я своей работой, - рассказывает Дмитрий. - В Швейцарии он живет с женой в частном трехэтажном доме. Когда купил коляску, то фирма бесплатно установила в его доме платформу, которая поднимала коляску по перилам.

Иногда вместе с ними путешествует и супруга Вальтера. Фото: предоставил Дмитрий Ворощук

Однажды, кстати, очередное путешествие по России у Вальтера едва не сорвалось из-за того, что его титановую коляску потеряли в аэропорту Милана, из которого он вылетел в Москву.

- У него дом в десяти километрах от Милана. Оттуда лететь дешевле, чем из Цюриха, - рассказывает Дмитрий. - Чтобы подняться на борт самолета ему в аэропорту выдали специальную узкую коляску, на которой можно в салоне проехать. А его коляску забыли в багаж положить. Когда мы прилетели в Москву, ему наш аэропорт во временное пользование дал обычную коляску. И мы сутки в гостинице сидели, ждали, пока в Милане все-таки коляску не найдут и не отправят нам. Потом мы полетели в Хабаровск, оттуда на Сахалин, в Якутию, Магадан, посмотрели Нарьян-Мар, Архангельск, Соловецкие острова, Карелию, Кольский полуостров. 30 дней путешествовали.

Дмитрий Ворощук отмечает, что в первый раз он путешествовал с Вальтером, как гид - по работе. В дальнейшем они посещали разные страны уже как друзья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дмитрий отмечает, что Вальтер всегда старается держать себя в тонусе. Даже на сиденье в машине он из коляски запрыгивает сам на одной лишь силе своих рук. Лишь изредка ему надо помогать катить ее.

- В Москве сложно было проспект один пересечь — в подземном переходе пандусы для инвалидных кресел оказались шире, чем нужно было. Поэтому мы ждали, когда на проспекте движение будет поменьше и потом просто быстро переезжали через него, - вспоминает Дмитрий.

«НЕ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ИНВАЛИДОМ»

Когда началась пандемия коронавируса, путешествовать Вальтеру и Дмитрию стало сложнее. Еще до того, как люди стали заболевать, они с Дмитрием планировали целую экспедицию — посмотреть Бразилию, Боливию и Перу, то есть пересечь Южную Америку от одного океана до другого. Но потом начался карантин и поездка не состоялась.

- Потом мы попытались в октябре 2020 года поехать, потом в феврале 2021-го, затем в апреле… В общем, только с пятой попытки в сентябре отправились, но посетили только Бразилию, потому что остальные страны до сих пор закрыты, - рассказывает Дмитрий.

У швейцарского инженера очень сильные руки. За день он сам может проехать на кресле до 25 километров. Фото: предоставил Дмитрий Ворощук

Сложности были и в том, что Вальтер и Дмитрий привились от коронавируса вакцинами, выпущенными в разных странах.

- Я прилетел в Цюрих, мы там встретились и оттуда полетели в Бразилию швейцарскими авиалиниями. Они летают спокойно каждый день, - говорит Дмитрий. - Проблема была в том, что швейцарские авиалинии не признают наши вакцины. Поэтому девушка, когда увидела российский паспорт, сразу задала вопрос, есть у меня хоть что-нибудь. Я ей дал российский сертификат, переведенный на английский язык. Она его посмотрела со всех сторон, даже не поняла, что это. Увидела лишь, что там отрицательный тест на коронавирус и махнула рукой: «Ладно, летите». А вот если бы не было прививки и тест был положительный, я бы никуда не вылетел.

По музеям и городским достопримечательностям Вальтер любит гулять только в плохую погоду. Фото: предоставил Дмитрий Ворощук

Иногда, кстати, супруга Вальтера путешествует вместе с ними. Но в этот раз она побоялась из-за коронавируса. Еще в апреле Бразилия была одним из лидеров по заболеваемости. Лететь пришлось 12 часов в самолете не снимая масок. Более того, в самой Бразилии тоже их практически никогда не снимали. По доступности среды для инвалидов-колясочников Бразилия оказалась такой же, как и Россия. А вот слухи о том, что там могут на каждом шагу ограбить, оказались преувеличенными. Подобный риск, по словам Дмитрия, был только в районе Рио-де-Жанейро.

- Самая большая сложность — в Бразилии никто не говорит на английском, только на португальском. К счастью, Вальтер знал несколько слов из этого языка, - вспоминает Дмитрий. - А еще мы тысячи километров проехали и ни один бразилец так и не понял, что за страна такая — Россия. А вот про Швейцарию они слышали благодаря швейцарским ножам и швейцарскому шоколаду. В гостинице одного горняцкого города была карта, куда туристы втыкали булавки, указывая, откуда они приехали. Все страны были утыканы ими. А в России было только пять булавок. Две из Москвы и три… из Екатеринбурга.

Вальтер Швендиманн часто говорит, что совершенно не чувствует себя инвалидом. Фото: предоставил Дмитрий Ворощук

Смотрели, как обычно, не города, а геологические объекты и природные парки. Дороги, говорят, в Бразилии отличные даже в далекой глубинке. Они арендовали машину с водителем и проехали на ней 5,5 тысяч километров. Вернулись домой Вальтер и Дмитрий буквально в пятницу ночью. Еще не отошли от прошлого путешествия, а Вальтер уже задумывается, куда отправиться в следующий раз.

- Вальтер всегда говорит, что не чувствует себя инвалидом, - отмечает Дмитрий. - Однажды мы во Владивостоке ждали посадки на самолет. Сотрудники аэропорта перед рейсом решили пригласить его в комнату для людей с ограниченными возможностями. Вальтеру это очень не понравилось. Он уехал и два часа просто сам где-то гулял по аэропорту — кофе пил в кофейне, с людьми общался. Характер — бойцовский у него, я бы сказал.

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