История первого в мире волка, приученного к розыску преступников

К службе волчица готовилась в Москве. Фото: из личного архива Алексея Лобова

Сорок лет назад, когда в Ивделе заключенные пытались сбежать, спрятавшись в поезде, который вывозил пиломатериалы, или затаившись на территории самой колонии, их по запаху находили служебные собаки соседней войсковой части. Но однажды к одному из заключенных, спрятавшихся в сложном лабиринте из деревянных перекрытий под платформой, пришла не собака, а… волчица.

- Заберите! Заберите! Заберите ее от меня! – вскоре донеслось из-под платформы.

И то был не случайно забредший в колонию лесной зверь, а первая в истории волчица, выдрессированная для службы. Чтобы подготовить такого зверя, ее хозяину с семьей пришлось навсегда уехать из родной Москвы в далекий уральский город Ивдель.

По подготовке волчица ничем не уступала розыскным собакам. Фото: из личного архива Алексея Лобова

ЕСТЬ ОДИН ВОЛЧОНОК В ЛИПЕЦКОМ ЗООПАРКЕ…

- Посмотрите на глаза ее отца. Обычно у волка они в одну сторону смотрят, не сбить, а у этого живой, как у собаки. Мне это сразу понравилось, - говорит Алексей Лобов.

На черно-белом снимке, сделанном им, запечатлен крупный волк в вольере липецкого зоопарка. Именно туда в 80-х Алексей приехал, когда решил попробовать сделать то, что раньше еще никто из кинологов не делал.

- У меня тогда был большой интерес, можно ли применять волка в военном деле, как собаку, - рассказывает Алексей.

На этих двух снимках запечатлен отец Вальты, который отличался от других волков липецкого зоопарка «живым» взглядом, почти как у собак. Фото: из личного архива Алексея Лобова

Интерес этот был профессиональный. В Москве он служил инструктором розыскных собак (так в те времена называли кинологов, - Прим. Ред.). Причем профессией этой Алексей «горел» с детских лет.

- Когда я был маленьким, мы в Москве в коммунальной квартире жили на три семьи, и я с детства мечтал о собаке. Однажды даже принес домой чьего-то маленького пса и спрятал в ящике, чтобы его никто не нашел. Но его скоро нашли, и отдали хозяину, - смеется Алексей. – Потом уже, став постарше, щенка овчарки купил. Соседи разрешили, с условием, что я за ней буду ухаживать. Я и в пионерский лагерь с ней ездил, и в армию собирался с нею пойти служить на границу. К сожалению, незадолго до этого она заболела чумкой и умерла. На призывном пункте потом попросил комиссара, чтобы он на границу меня отправил, чтобы мне там собаку для службы выдали.

Алексей Лобов взял Вальту на обучение, когда та была еще совсем щенком. Фото: из личного архива Алексея Лобова

Желание призывника исполнили, правда отправили его не на границу СССР, а в Ивдель во внутренние войска - в ту самую войсковую часть, которая следила, чтобы заключенные не сбегали из колонии. После демобилизации Алексей продолжил службу, но уже дома в одной из частей Москвы.

- Я был инструктором-методистом. Во взводе у меня 30 человек. Я обучал их, как работать со служебными собаками, - рассказывает Алексей Лобов. – И была у меня тогда мечта – проверить, сильно ли будет отличаться чутье волка от чутья собаки, если приготовить его к службе. Душа заболела этой идеей. А тут как раз один прапорщик из Липецка к нам курсантов на учебу привез и сказал, что у них в зоопарке волчонка можно достать.

С маленькой Вальтой очень любили играть соседские дети. Фото: из личного архива Алексея Лобова

ИДЕТ ПО СЛЕДУ, КАК СОБАКА, АТАКУЕТ, КАК ВОЛК

Так, однажды Алексей повез в Липецк обученных курсантов, а заодно заехал в местный зоопарк, где и выбрал среди выводка волчат щенка, который не боялся человека и вел себя больше, как собака, нежели как дикий лесной зверь. Волчонка он назвал Вальтой и забрал к себе домой в Москву.

- Мы с женой и сыном в то время снимали полдома в деревне Софрино. С разрешения хозяйки я держал волчонка там. Сделал будку. Все местные дети любили приходить играть с ним – так я приучал волчонка не бояться людей, - вспоминает Алексей. – А службе я учил его с помощью своего «рабочего» пса, которому было шесть лет. Он прыгнет и волчонок прыгнет. Я пускаю собаку по лестнице, и волчонок за ним карабкается.

Вальта и ее наставник Мерген - опытная розыскная собака, с которой работал Алексей Лобов. Фото: из личного архива Алексея Лобова

Кормили волчонка тем же, чем и любую другую служебную собаку – в основном мясом. А за успехи в дрессировке поощряли лакомствами. Больше всего Вальта любила печенье и сушки. Начальство к идее выдрессировать волка сначала отнеслось скептически, поэтому через три месяца подготовки они устроили Вальте смотр. А та, как опытная розыскная собака, преодолела полосу препятствий и по запаху выследила человека, спрятавшего в сотне метров от нее. Оказалось, что волк мог делать все те же, что и любой другой подготовленный пес. И лишь в одном он собак превосходил…

- Я приучал Вальту всем приемам дрессировки, которые применялись к служебным собакам, в том числе и задержанию человека, - говорит Алексей Лобов. - Для обучения он надевал защитный костюм. Вальта сначала не хотела хватать его зубами по команде, а потом вошла в азарт. Не добегая трех метров, она делала мощнейший прыжок на шею бойца и валила его на землю. Я тогда испугался и перестал обучать ее этому. Иначе с такой подготовкой она могла стать смертельно-опасной для окружающих.

Волчица Вальта родилась в липецком зоопарке. Алексей Лобов специально ездил за нею из Москвы. Фото: из личного архива Алексея Лобова

ВЫМАНИВАЛА У ДЕТЕЙ МОРОЖЕНОЕ

Видя успехи Вальты, начальство дало добро на продолжение ее подготовки. Но беда пришла, откуда не ждали – ветеринарная служба обнаружила в крови у волчицы бактерии, поражающие сосуды. В итоге было решено из части Вальту убрать, чтобы она не заразила других животных. Расставаться с нею Алексей Лобов не захотел и написал в часть в Ивделе, в которой он служил в армии, просьбу снова взять его не службу. Только предупредил, что приедет он не один, а с волком.

- Они мне прислали ответ письмом: «Приезжай хоть с медведем!», - смеется Алексей. – Раз такое дело, я начал собираться. Жена, правда, была против. Скандал у нас случился – как так, из Москвы уезжать на Урал. Она сопротивлялась, говорила: «Ради волка туда стремишься!»

Уроки по задержанию пришлось прекратить - волчица валила людей на землю, как опасный хищник. Фото: из личного архива Алексея Лобова

В Ивделе Вальта жила в питомнике для служебных собак в вольере и показывала хорошие результаты. Ей там тоже устроили испытание – один из солдат спрятался в поезде из 30 вагонов, который выезжал с территории колонии. Вальте нужно было найти его.

- Аж за три вагона до нужного она учуяла его запах и подала нам знак, - рассказывает Алексей Лобов. – Нам вообще в части в Ивделе обрадовались. Чуть побег – мы его ликвидировали. Побег – ликвидировали. Другие собаки нормально относились к волку. Но иногда с осторожностью подходили, обнюхивали его. Сам волк, когда его дрессируешь, не похож на собаку. У него нет эмоций. Лишь иногда проскакивали моменты, когда Вальте хотелось ласки.

В 1981 году во время ночных занятий волк, отпущенный с поводка, стал потихоньку отходить от хозяина, а затем исчез. О том, что случилось дальше, Алексей рассказывает с тяжестью в голосе, хотя прошло уже 40 лет.

- Я искал ее всю ночь. А утром пришел слух, что у Ивделя в поселке охотники застрелили волка, подошедшего к пасущимся козам. При этом из-за ошейника они не могли понять, собака это или волк, - вздыхает Алексей. - А позже очевидцы рассказали, что еще раньше мой волк у детей в поселке мороженое выманивал. Вальта очень любила детей, так как еще щенком часто играла с ними. И мороженое тоже любила.

Погибла Вальта в 1981 году. Ее застрелили охотники. Фото: из личного архива Алексея Лобова

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