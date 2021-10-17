Сейчас актриса находится на гастролях. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева опубликовала видео в купальнике во время гастрольного тура. Звезда телеэкрана привыкла к критике в соцсетях. Поэтому новый пост должен был показать, кого в комментариях больше. Хейтеров или ценителей женской красоты. С огромным перевесом победили вторые.

- Специально для моих любимых тетушек комментаторов , которые купаются в парандже, а не в купальнике, - написала актриса к видео, которое посмотрели более 30 тысяч раз.

Подписчики пришли в восторг от вида Юрьевой.

- Какая красивая! Стройная! Глаз радуется смотреть, - пишут в комментариях Илане.

- Супер фигура! Есть, что показать! – добавила подписчица.

Подписчики считают, что у актрисы прекрасная фигура. Фото: Instagram/ilana7788

В разговоре с «КП» актриса объяснила, что не хотела кого-то обидеть или задеть.

- Почему то другие женщины считают уместным писать гадости девушкам с красивой фигурой. Посмотрите, под всеми видео, где я в купальниках, везде пишут. «Как так можно? Как можно так валяться?» и прочее в таком духе. Словно, я должна в парандже купаться, - рассказала Илана Юрьева.

Напомним, что в августе девушку затравили в Instagram из-за примерки платья от Valentino за 260 тысяч рублей.