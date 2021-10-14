Санврачи выявили превышение концентрации вредных веществ в воздухе Екатеринбурга

Жителям города советуют избегать длительного нахождения на открытом воздухе Фото: читатель КП

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области после того, как Екатеринбург второй раз за неделю окутал едкий смог, утром, 14 октября, провели исследование качества воздуха и выявили превышение концентрации вредных веществ.

- В атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Пробы специалисты брали на улице Счастливая, 6 в микрорайоне Солнечный, возле которого тлеет торфяник, ставший причиной сильного задымления.

Город уже второй раз за неделю накрывает смогом с запахом гари из-за тлеющего торфяника Фото: МЧС по Свердловской области

- Отбор проб и исследования продолжаются. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, - добавили в ведомстве.

Санврачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна или закрывать их мокрой тканью, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы и делать влажную уборку.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.

Напомним, инспекторы ГИБДД из-за сильного смога и нулевой видимости перекрыли выезд на ЕКАД возле Солнечного. Школа, находящаяся в микрорайоне, перевела учеников на дистант, а в детском саду попросили родителей по возможности оставить детей дома.

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