Торфяник под Екатеринбургом продолжает тлеть на площади в 4,8 гектара

Для закачки воды вглубь земляных пластов используют специальные торфяные стволы. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели продолжают круглосуточно заниматься окарауливанием и проливкой тлеющего торфяника под Екатеринбургом. По последним данным, общая площадь горения составляет 4,8 гектара, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- За прошедшие сутки огнеборцами потушено 0,6 гектара торфяника, - говорится в сообщении.

Ночью с 13 на 14 октября на месте работали семь человек и четыре единицы техники. В целом проливкой торфяника занимаются 73 человека и 16 единиц спецтехники.

Подачу воды осуществляет пожарная насосная станция. Кроме того, проложены пять магистральных линий. Для закачки воды вглубь земляных пластов используют специальные торфяные стволы.

Дым от тлеющего торфяника накрыл Екатеринбург утром 14 октября. Самый густой туман наблюдается в микрорайоне Солнечный. Сотрудникам ГИБДД пришлось временно перекрыть выезд на ЕКАД. Из-за смога на трассе нулевая видимость.

В МЧС объяснили, что дымка обусловлена туманом, образовавшимся в результате перепады температур в воздухе. Кроме того, на сайте уральского Гидрометцентра есть предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания в атмосферном воздухе вредных примесей. Объявлено НМУ первой степени опасности.

Предупреждение будет действовать с 20:00 12 октября до 20:00 17 октября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 17 октября.

При этом специалисты выявили превышение концентрации вредных веществ в воздухе. Превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза).

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