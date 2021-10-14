Из-за сильного смога от тлеющего торфяника в Солнечном перекрыли выезд на ЕКАД

В Солнечном из-за густой дымки на дороге нулевая видимость Фото: telegram-канал "Свет Екатеринбург"

Екатеринбург утром, 14 октября, снова окутало сильным смогом из-за тлеющего в районе Солнечного торфяника. Сотрудникам ГИБДД пришлось временно перекрыть выезд на ЕКАД, так как из-за густого дыма на трассе нулевая видимость.

- Сейчас, из-за плохой видимости в связи с горением торфяников для безопасности дорожного движения, закрыт проезд от Полевского тракта до Медного, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД.

В МЧС объяснили, что дымка в микрорайоне обусловлена туманом, образовавшимся в результате перепады температур в воздухе, и призвали горожан сохранять спокойствие.

Фото: telegram-канал "Свет Екатеринбург"

- Обстановка на месте тлеющего торфяника находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления. Угрозы населенному пункту, гражданам и объектам экономики нет, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные продолжают ликвидировать тление торфяника и работают там и в ночное время. По последним данным МЧС, охраняется тление разрозненных очагов общей площадью 5,4 Га.

- Для подачи воды к очагам тления пожарными проложены 5 магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы, - добавили в МЧС.

Фото: МЧС по Свердловской области

Напомним, что в первый раз смог окутал Екатеринбург из-за тлеющего торфяника в понедельник, 11 октября. Тогда синоптики предупредили, что из-за смены погоды он продержится не один день.