Екатеринбург окутало едким дымом

В городе сильно пахнет гарью Фото: читатель КП

Екатеринбург утром, 11 октября, окутало едким дымом. Горожане жалуются на сильный запах гари. Как рассказали в МЧС по Свердловской области, смог накрыл город из-за тлеющего торфяника в районе микрорайона Солнечный.

- Для контроля обстановки в район была направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области. В ходе обследования открытых очагов горения не выявлено. Тление происходит в толще торфяника на большой глубине. Для мониторинга пожарной обстановки планируется задействовать беспилотную авиационную систему, - рассказали спасатели.

Также в МЧС отметили, что в случае обнаружения открытых очагов горения на поверхности будут приниматься меры для их ликвидации.

Спасатели обратились к екатерибуржцам с просьбой на время смога держать закрытыми окна, особенно в утреннее время, когда велика концентрация вредных веществ в воздухе, а открытые завешивать мокрой марлей. Кроме того, желательно в это время употреблять больше жидкости, фруктов и овощей, максимально ограничить курение и избегать употребления спиртных напитков.

Также во время смога необходимо отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки, в помещении чаще проводить влажную уборку и увлажнять воздух.

При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.

Напомним, город окутывал смог в августе и сентябре из-за лесных пожаров недалеко от Екатеринбурга.