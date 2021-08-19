Екатеринбург снова накрыл смог из-за лесных пожаров

Смог наблюдается в районе Академического и Широкой речки. Фото: камера Лесоохраны Свердловской области

19 августа 2021 года Екатеринбург снова накрыл смог от лесных пожаров. Жители уральской столицы и пригорода жалуются на плохую видимость и сильный запах гари в воздухе.

Причиной смога в МЧС накануне назвали лесные пожары, один из которых на площади 40 га полыхает в районе Первоуральска в 40 километрах от Екатеринбурга. Чтобы огонь не распространился на сады и санаторий «Озеро Глухое», сотрудникам МЧС пришлось окапывать зону пожара. Также спасатели заранее подготовились к эвакуации части жителей Первоуральска. Для этого развернут оперативный штаб.

Пригород Екатеринбурга в районе Северки полностью затянула дымкой. Фото: камера Лесоохраны Свердловской области

По оперативной информации с видеокамер Лесоохраны Свердловской области, смог окутал западную, юго-западную и северо-западную окраины Екатеринбурга. В связи с этим в МЧС дали рекомендацию не открывать окна утром и днем, когда наблюдается максимальная концентрация вредных веществ в воздухе.

Верхняя Пышма тоже во власти смога. Фото: камера Лесоохраны Свердловской области

Оперативный комментарий по ситуации с лесными пожарами в пресс-службе МЧС по Свердловской области предоставить отказались.

Такая ситуация утром в Палкино. Фото: читатель "КП"

Отметим, что 18 августа появилась информация о сильном лесном пожаре в районе города Камышлов Свердловской области. Специалист рассказала, чем опасен смог, и кто находится в зоне риска.

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