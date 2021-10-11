Смог окутал весь город из-за тлеющего торфяника Фото: читатель КП

Екатеринбург накрыло смогом из-за тлеющего в районе микрорайона Солнечный торфяника. Жители города жалуются на сильный запах гари, из-за которого тяжело дышать. К сожалению, в ближайшие три дня дымка над городом не рассеется и екатеринбуржцам придется закрывать окна и стараться как можно меньше проводить времени на улице.

- Ситуация в Екатеринбурге и в ряде юго-западных районов будет меняться мало. Погода устанавливается антициклональная, вновь будет повышаться температура, ветер слабый, поэтому условия для скопления загрязняющих веществ будут благоприятные в ближайшие дни, - рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, ранее в МЧС рассказали, что в Солнечный, где тлеет торфяник, направили оперативную группу для обследования. Специалисты не выявили открытых очагов горения.

В МЧС следят за ситуацией с тлеющим торфяником Фото: МЧС по Свердловской области

- Тление происходит в толще торфяника на большой глубине. В случае обнаружения открытых очагов горения на поверхности будут приниматься меры для их ликвидации, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Для мониторинга пожарной обстановки в районе тления торфяника планируется задействовать беспилотную авиационную систему.

Спасатели рекомендуют на то время, пока держится смог, ограничить физические нагрузки, употреблять больше жидкости, фруктов и овощей, максимально ограничить курение и избегать употребления спиртных напитков.

Находясь в помещении, желательно не открывать окна или завешивать открытые мокрой марлей, а также чаще проводить влажную уборку и увлажнять воздух.

При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.

Из-за запаха гари в Управлении Роспотребнадзора приняли решение провести исследование качества атмосферного воздуха. Специалисты оценят содержание в воздухе концентрации вредных примесей и взвешенных веществ.