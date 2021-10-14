Из-за задымления полностью перекрыто движение на участке трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган»

Объездных путей перекрытого участка трассы с 69 по 77 километр нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участке с 69 по 77 километр трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган» из-за задымления от тлеющего торфяника полностью перекрыто движение. На месте дежурят наряды ГИБДД.

- Инспекторы информируют граждан о перекрытии трассы, предупреждают об опасности движения. Объездных путей перекрытого участка нет, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Также из-за задымления перекрыт участок со 122 по 130 километр этой трассы. Здесь инспекторы ДПС отправляют автомобилистов в объезд через Колчеданский тракт и Каменск-Уральский.

- Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает участников дорожного движения, что эти меры вынужденные и направлены в первую очередь на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику ДТП, - добавили в УГИБДД.

Напомним, что утром, 14 октября, инспекторы ГИБДД также закрыли выезд на ЕКАД в районе Солнечного. Микрорайон больше других районов города страдает от задымления, так как тлеющий торфяник находится неподалеку от него.