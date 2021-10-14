В Солнечном школа перевела детей на дистант из-за густого смога

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Екатеринбург утром, 14 октября, снова накрыло густым смогом. Сильнее всего страдают от него жители Солнечного - именно возле него тлеет торфяник, дым от которого уже второй раз окутал город. Администрация школы № 215, которая находится в микрорайоне, решила из-за смога перевести детей на дистант. Пока речь идет только о сегодняшнем дне.

- Администрация школы также оповестит родителей о решении, как в дальнейшем будет проходить обучение - это зависит от развития ситуации в микрорайоне, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском департаменте образования.

Попросили родителей не приводить по возможности детей и в детском саду № 437, который также находится в микрорайоне, окутанном дымом.

- Администрация дошкольной организации уже также оповестила родителей по возможности не приводить детей в учреждение. Но если такой возможности нет, то дети будут находиться под присмотром воспитателей с соблюдением мер безопасности, - добавили в департаменте образования.

Напомним, из-за густого смога и нулевой видимости утром, 14 октября, возле Солнечного закрыли выезд на ЕКАД. На трассе дежурят сотрудники ГИБДД.