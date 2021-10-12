«Антипрививочники виноваты в том, у нас в конце 80-х люди от дифтерии умирали»: главный эпидемиолог Екатеринбурга о людях, отказывающихся от вакцинации

По словам Александра Харитонова, вакцины в Екатеринбурге хватает. Но желающих привиться по-прежнему мало. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области уже которую неделю врачи каждый день фиксируют больше 500 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того каждый день от COVID-19 умирает больше 40 человек. В связи с этим в регионе вводят COVID-free зоны, в которые будут пускать лишь тех, кто привился. О том, как развивается пандемия в столице Урала сегодня, 12 октября, рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. Публикуем избранные высказывания.

О КОРОНАВИРУСЕ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

- Сегодня в 40-й больнице под беременных женщин, заболевших коронавирусом, развернут целый родильный дом. Он работают на всю область. Такого у нас не было полтора года. Сегодня у нас приняты все меры, чтобы беременных прививать, начиная со второго триместра. На 10 октября у нас в области было привито 64 женщины, вынашивающие ребенка. И у нас есть женщины, которые ранее привились, и у них уже родился ребенок здоровый. Не нужно беременной женщине бояться прививаться.

О ТОМ, КОГДА НАЧНЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

- Начнется, как только закончатся исследования. Мы ждали, что их завершат в сентябре. Теперь уже октябрь скоро закончится. Думаю, до конца года исследования будут проведены. Это серьезные мероприятия. Нужно набрать группу добровольцев, согласовать все с родителями.

Для беременных женщин, заразившихся COVID-19, в Свердловской области развернули специальный роддом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ПРЕДЛОЖЕНИИ ВВЕСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 60 ЛЕТ

- Я думаю, что для пожилых людей самая серьезная мера, как убедить их вакцинироваться – если опять посадить на изоляцию. Но это палка с двумя концами. С одной стороны мы подтолкнем их к вакцинации. С другой стороны, мы не можем пожилых людей закрывать в квартирах. Пожилой человек не может находиться без движения. Помню, когда вакцинация только началась, люди за 90 лет звонили мне и просили организовать им вакцинацию, потому что уже не могли сидеть в квартире. Поэтому не знаю, приемлемо ли это к людям старше 60 лет.

О СЛУХАХ, БУДТО МАСКА НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ

- Это безграмотные люди говорят, что маски не защищают. Если бы маска не защищала, у нас в масках не работали бы хирурги во время операций и акушеры-гинекологи при родах. Если посмотрим на 2020 год, когда были введены жесткие ограничительные меры по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и личной гигиены, то мы увидим, что результат это снижение заболеваемости не только по COVID-19, но и по ОРВИ, и по всей заболеваемости, которая передается воздушно-капельным путем – ветрянке, коклюшу. А благодаря тому, что люди стали соблюдать меры личной гигиены, у нас снизилась как никогда заболеваемость кишечными инфекциями.

О КОЛИЧЕСТВЕ СВОБОДНЫХ КОЕК В БОЛЬНИЦАХ ДЛЯ ЗАБОЛЕВШИХ

- Обычно у нас чуть больше 10% свободных коек. Каждый день идет выписка, и поступление новых пациентов тоже каждый день. За вчерашние сутки у нас первый раз количество выписанных превысило количество госпитализированных.

Основную группу заболевших сегодня составляют пожилые люди и люди в возрасте 29-39 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ МЕДИКОВ

- 95-96% медицинских работников у нас привиты. Те, кто не привился, имеют медотводы или не сделали этого из-за заболеваний. Из тех, кто работает в ковидных госпиталях, привиты 100%. Участковая служба привита тоже на 100%. По заболеваемости среди врачей, в 2020 году цифры были высокие. В этом году уже единичные случаи. Есть повторные заболевания, но они проходят в легкой форме. Сейчас медработники научились себя защищать.

О ДВИЖЕНИИ АНТИПРИВИВОЧНИКОВ

- Антипрививочники существуют с того момента, когда была изобретена первая вакцина. Они виноваты в том, что в конце 80-х у нас случилась эпидемия дифтерии. Хорошо помню, как в начале 80-х, когда я уже работал врачом, у нас люди от банальных прививок против дифтерии стали отказываться. В итоге через несколько лет у нас стали хоронить и детей, и взрослых, умерших от дифтерии. А в 2009-2010 году, когда был «свиной грипп» умирали те, кто вообще не прививался от сезонного гриппа. А те, кто прививался, болели но остались живы. Не стали инвалидами.

О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКЦИНЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Вакцины сегодня достаточно. Есть даже определенный запас. Но нам сегодня не хватает людей, которые бы пришли на вакцинацию. Темпы я бы назвал низкими.

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