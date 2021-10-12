Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 октября 2021 12:15

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 12 октября 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Состояние 965 пациентов ковидных госпиталей остается тяжелым

Состояние 965 пациентов ковидных госпиталей остается тяжелым

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 564 новых случая заражения коронавирусом, из которых 140 - приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Нижнем Тагиле, Североуральске, Березовском, Первоуральске, Ревде, Алапаевске, Качканаре, Кушве, Кировграде, Верхней Пышме и других населенных пунктах региона.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале составляет 145 450, из которых 133 606 - полностью справились с болезнью. За сутки из инфекционных отделений больниц выписали 468 человек.

По данным медиков, среди тех, кто еще находится в больницах, состояние 965 пациентов остается тяжелым, 531 из них размещены в палатах реанимации, 445 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки по официальным данным скончались еще 44 человека с подтвержденным диагнозом . Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 817.

Коронавирус Covid-19Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Екатеринбурге 2021: последние новости