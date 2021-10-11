В 2015 году он был осужден на 9 лет и 8 месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вновь рассмотрит ходатайство Дмитрия Лошагина об условно-досрочном освобождении. Заседание намечено на 22 октября и начнется в 14:30 по уральскому времени. Два месяца назад там уже удовлетворяли требование фотографа убийцы об УДО, но прокуратура подала апелляцию. А Свердловский областной суд направил материалы дела на пересмотр.

В разговоре с «КП»-Екатеринбург адвокат Сергей Лашин не исключил, что результат рассмотрения будет оглашен в этот же день. Ранее представитель Лошагина неоднократно называл причины, по которым тот заслуживает выйти на свободу досрочно. Почти за семь лет в местах лишения свободы на счету Дмитрия 18 поощрений и одно устное взыскание (не поздаровался с начальником колонии – прим.ред.).

- Вот говорят, что я не отбыл значительный срок. Где это прописано?! В каком законе?! Мне осталось два года и три месяца. У нас нарко-барыгу отпускают, когда ему 5 лет всего дали. Почему-то там никого не интересует, сколько он отсидел. У меня был один устный выговор! И то я его погасил следующим поощрением. Последние два года я не участвую в мероприятиях, но это из-за пандемии! В каких мероприятиях я могу принимать участие, если их нет?! Я никогда не был в ШИЗО. Да, я не признал вину. Но это мое право по Конституции РФ, - заявил во время последнего заседания осужденный фотограф.

В свою очередь государственный обвинитель отмечала о нестабильном поведении Дмитрия и его отказе участвовать в спортивной жизни отряда в ИК-10. Кроме этого к материалам дела пытались приобщить выписку из доходов Лошагина. Якобы, он не все заработанные деньги направляет бывшей жене по алиментам.

Но суд отказал в этом, а сам осужденный прокомментировал это так:

- За все это время я не перечислил чуть менее семи тысяч рублей. Эти деньги пошли на покупку стирального порошка и мыла. Сейчас я работаю в мастерской при колонии, в месяц делают по 60 табуретов. Моя зарплата - 800 рублей в месяц, - говорил Лошагин.

Семья Лошагиных была главной парой уральского бомонда. Фото: СОЦСЕТИ

Ожидается, что вне зависимости от решения суда первой инстанции одна из сторон подаст апелляцию. В таком случае окончательную точку в вопросе поставят, ориентировочно, в начале зимы или нового календарного года.

Напомним, что в 2015 году Лошагина приговорили к 9 годам и 8 месяцам заключения. Его признали виновным в убийстве жены-модели Юлии Прокопьевой. Изуродованное красавицы было найдено в лесу под Первоуральском.

В начале 2021 года областной суд отменил решение о замене неотбытого срока на ограничение свободы.

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