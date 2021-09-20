Лошагин отбывает наказание в ИК-10 на окраине Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 20 сентября, рассмотрят апелляцию по делу об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина. В 2015 году он был осужден на 10 лет за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство Лошагина, но прокуратура обжаловала такое решение.

Мать убитой красавицы также категорически против, чтобы Дмитрий выходил на свободу раньше срока.

- Мне его исправление совершенно не нужно, - объясняет мать убитой модели. – Ребенка у меня нет, я его из могилы не подниму. А он то будет жить дальше! Это страшный человек, у которого собственное «я». Мне кажется, он больной человек. Быть с такой манией, остальные для него не существуют. В особенности женщины. За восемь лет я проанализировала, как он вел себя с Юлей. И как с Таней (первая жена Лошагина) – он же не считал ее за человека. Я пуп земли, а женщин пруд пруди! Он не просто убивал, а потом заметал следы и прятал (тело). Убить это одно, но когда начинал (избивать), ты что, не понимал? Давайте сейчас котенка начнем об стену бить. Мы же понимаем, что он может не выжить. Ни один человек не имеет права лишать другого человека жизни.

За все эти годы у Дмитрия было 18 поощрений и лишь одно взыскание, когда он не поздоровался с начальником колонии.

Лошагин так и не признал вину в убийстве жены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но вину в убийстве он так и не признал. На свободе его ждет мать и 93-летняя бабушка. Последняя живет в Крыму и очень надеется увидеть внука.

- Дима никого не убивал! Он святой! А как мы знаем, святых посылают на землю, чтобы они стали мучениками. Мама Юли говорит эти гадости, потому что знает, кто истинный убийца. Они боятся, что Димы выйдет и начнет новое расследование. Но я хочу их обрадовать – ему этого не нужно. Он просто будет жить, и раздавать долги. Я бы очень хотела встретить его из колонии. Нам с мужем его не хватает. У меня пенсия 8 тысяч, у него – 14. Приходится работать, а еще надо ездить в Крым и ухаживать за пожилой мамой, - рассказала «Комсомолке» мать осужденного Светлана Соколова.

Лошагин и Прокопьева были главной парой уральского бомонда. Фото: СОЦСЕТИ

Рассмотрение апелляции начнется в 14:30 по уральскому времени. Стоит отметить, что в начале 2021 года областной суд отказал Лошагину в прошении о замене неотбытой части наказания на ограничение свободы.

- Я стал лучше. Пересмотрел взгляды на жизнь и решил вести нормальную жизнь, чтобы приносить пользу обществу, - рассказывал тогда Лошагин. – Я считаю, что погасил моральный ущерб в полном объеме. Это с моей точки зрения вполне достаточно. Если бы я изначально согласился с давлением оперативных сотрудников, признал бы свою вину, так я бы уже давно вышел. Фактически, если б я совершил это преступление, я бы уже за него ответил.

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