«Я уничтожил свою жизнь, здоровье и бизнес»: Иннокентий Шеремет откровенно рассказал, как заболел коронавирусом

Почти все сотрудники новостей «9 ½» работают из дома. Фото: скриншот видео

Основатель Телевизионного агентства Урала Иннокентий Шеремет записал обращение из Госпиталя ветеранов войн на Широкой Речке, где уже три недели лечится от коронавируса. Телеведущий признался, что игнорировал призывы о вакцинации. По словам 55-летнего Шеремета, заболели многие его коллеги по ТАУ, но заразил их не он. Ранее Шеремет рассказывал о том, что у него выявили 75% поражения легких.

- Я превратил свою жизнь, свое здоровье в катастрофу. Я превратил в катастрофу жизнь своих сотрудников ТАУ и членов их семей. Единственное, чем я могу себя «лечить», не я их лично заражал: это мог быть кто-то другой из сотрудников. В общем, про то, как я уничтожил свою жизнь, свое здоровье, уничтожил свой телевизионный бизнес, уничтожил здоровье десятков сотрудников новостей «9 ½», потому что я *** и жевал сопли, как и очень многие, - рассказал подписчикам Шеремет.

Также Шеремет отметил, что за несколько дней до заражения ковидом сдавал анализы, которые были «идеальными».

- 90% сотрудников, кроме двух человек, которые привились, заболели. Потом все стали строить из себя пионеров-героев. Потом мы ушли на удаленку. Никогда новости «9 ½» не делались из дома. Люди теряют сознание, температура под 39. Еще недавно я был человеком, полным творческих планов. Сейчас я встаю с кровати и теряю сознание. Я комплекс упражнений для 90-летних делаю, - добавил Иннокентий Шеремет.

В конце обращения телеведущий призвал подписчиков поставить прививку от COVID-19.

СКАЗАНО

Александр СОЛОВЬЕВ, врач лабораторной диагностики.

- Власти поставили срок до 1 декабря, чтобы в регионе появились QR-коды и «свободные зоны». Но что будет происходить эти два месяца? Заболеваемость продолжит расти. Кроме этого важно понимать, что с таким количеством заболевших в зонах COVID-free люди не будут защищенными, так как многие выступают переносчиками болезни. Ограничительные меры обсуждались еще летом, а получается так, что уже осень и ничего не делается. В общественном транспорте люди битком, дети по-прежнему ходят в школы, - объяснил в разговоре с «КП»-Екатеринбург Александр Соловьев.