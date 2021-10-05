Иннокентий Шеремет о своей борьбе с коронавирусом: «Поражение легких уже 75%»

Иннокентий Шеремет больше недели лежит в больнице с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный уральский журналист Иннокентий Шеремет, которого больше недели назад госпитализировали в больницу с коронавирусом, рассказал о своем самочувствие. Телеведущий признался, что лучше ему пока не становиться.

- КТ вчера показала уже 75% поражения легких - вирусная пневмония перешла в бактериальную. Неделю назад все начиналось с 35%. Врачи продолжают обнадеживать: теперь будем лечить новыми антибиотиками. Ничего не болит, но слабость очень сильная, температура от силы 35.4 - примерно такие новости, - рассказал он «КП-Екатеринбург».

Напомним, Иннокентий ведет программу «Шеремет рулит» на радио «Комсомольская правда» 92,3 FM. Пока эфиры из-за болезни ведущего откладываются.

Кстати, недавно сначала стало известно, что авторская передача Иннокентия Шеремета «Девять с половиной» перестанет выходить в эфир. Однако вскоре телеведущий заявил, что она продолжит свое существование так, как нашлись два источника, которые будут его поддерживать. При этом их имена он оставил в тайне.