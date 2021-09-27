Инокентий Шеремет попал в больницу с коронавирусом: 30% поражения легких

Телеведущий рассказал, что почувствовал себя плохо в минувшую пятницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный уральский журналист Иннокентий Шеремет заразился коронавирусом. Телеведущий рассказал, что почувствовал себя плохо в минувшую пятницу, а накануне его госпитализировали с подтвержденным COVID-19 и поражением легких.

- Компьютерная томография показала 30-процентное поражение легких. Прямо сейчас кладут в больницу. Ближайшие эфиры будут отменены, - рассказал «КП-Екатеринбург» Иннокентий Шеремет.

Напомним, журналист ведет программу «Шеремет рулит» на радио «Комсомольская правда» 92,3 FM. Эфир, запланированный на среду, не состоится. Кстати, недавно стало известно, что его авторская передача «Девять с половиной» продолжит свое существование. Ранее сообщалось, что после 1 сентября программа перестанет выходить в эфир. Шеремет в видеообращении отметил, что нашлись два источника, которые будут его поддерживать долгое время. Это местные спонсоры и московские, их имена он не называет вслух.