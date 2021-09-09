Передача «Девять с половиной» с Иннокентием Шереметом продолжит свое существование

Журналист заявил, что новости «Девять с половиной» смотрят по всему миру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный журналист Иннокентий Шеремет объявил о том, что передача «Девять с половиной» продолжит свое существование. Ранее сообщалось, что после 1 сентября передача перестанет выходить в эфир. Причиной закрытия стало отсутствие средств на продолжение работы. Из-за пандемии коронавируса рекламодатели стали неохотно покупать рекламное время на телеканалах.

- Свершилась великая радость. Мы не закрываемся ни 13 сентября, ни 13 октября. Мы нашли два источника, которые, я надеюсь, будут нас поддерживать долгое время. Это местные спонсоры и московские. Их имя я пока не могу называть вслух, - заявил сам Иннокентий Шеремет на своей странице в социальных сетях.

Журналист заявил, что новости «Девять с половиной» смотрят по всему миру: и в США, и в Германии, и в Англии, и в Испании, везде, где проживает русскоязычное население.