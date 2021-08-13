Новости «Девять с половиной» - все: Иннокентий Шеремет объявил о закрытии ТАУ

В этом году программе исполнилось 27 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подходит к концу эпоха новостей «Девять с половиной». Основатель Телевизионного Агентства Урала, которое выпускает ее, знаменитый телеведущий Иннокентий Шеремет объявил о закрытии компании. После 1 сентября передача перестанет выходить в эфир.

- Планируем финальный выпуск, - прокомментировал «Комсомолке» Иннокентий Шеремет. - Я конечно могу все сегодня прекратить, но по закону, как работодатель, я должен буду людям выплатить компенсацию. А все расходы ТАУ на 90% составляют зарплаты и налоги. Если я все сейчас прекращу, я просто должен буду отдать людям эти деньги. Ну, пусть еще поработают за те же самые деньги. Долгов на ТАУ никаких нет.

Причиной закрытия Иннокений Шеремет назвал отсутствие средств на продолжение работы. Из-за пандемии коронавируса рекламодатели стали неохотно покупать рекламное время на телеканалах.

- Последняя надежда была на субсидии от федерального правительства для электронных СМИ – никогда не просили денег у федерального правительства, а тут попробовали, - написал Иннокентий Шеремет на своей странице в Facebook. - Потратили огромное количество сил и вчера нас просто нервно послали <…> вы, дескать, не электронное сми, вы не телевидение, вы – информационное агентство, а агентствам мы денег не даем… <…> Неприятно, конечно, но значит пришло наше время… 27 лет для маленькой телекомпании - все-таки очень большой срок. Большое спасибо всем кто нас все это время смотрел и помогал нам делать новости!

Телекомпания ТАУ была основана Иннокентием Шереметом в августе 1994 года. Она всегда специализировалась на новостях о преступлениях и происшествиях. Передачу отличал фирменный подход к подаче материала – с цинизмом и иронией.

- Накопленный архив программы это моя личная собственность, - добавил Иннокентий Шеремет. – Он будет оставаться на нашем канале на Youtube.

Добавим, что сейчас Иннокентия Шеремета можно услышать в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3FM). Каждую среду в 18.00 он ведет программу «Радиорубка», где гости сталкиваются лбами и отстаивают свое мнение по самым волнующим горожан темам.