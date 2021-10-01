Сначала заболела сама Илана, а через четыре дня стало плохо маленькой Диане. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса шоу «Уральскиех пельмени» Илана Юрьева напугала поклонников заявлением о болезни дочери. Во время семейного отдыха на Кипре молодая мама подхватила «неизвестный вирус». А через четыре дня заболела маленькая Диана. Об этом звезда рассказала своей полумиллионной аудитории в Instagram.

- Будьте осторожнее! Ходит какой-то вирус. Не знаю, есть ли он в Москве. Врач сказал, что это тепловой удар. Но этого не может быть, чтобы с разницей в четыре дня сначала заболела я, а потом дочка. Температура 39 держится два дня, а потом все проходит, - рассказала Илана в обращении от 30 октября. На следующий день актриса сообщила, что дочка идет на поправку.

Между тем, одна из подписчиц имела неосторожность написать Юрьевой сообщение «Плохо выглядишь». Ответ не заставил себя долго ждать: «А как выглядишь ты, когда у тебя болеет ребенок?!».

Между тем поклонники по достоинству оценили снимки актрисы в бикини.

- Красотулечка! - пишут в комментариях.

Напомним, что в конце лета Илану затравили из-за снимка в платье за 260 тысяч рублей.

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