Квартиру брали штурмом: в Нижнем Тагиле спецназ забрал девочку, которую прятал отец

Девочку прятали в доме бабушки, но не в квартире пенсионерки, а у друга отца. Фото: скриншот / СОЦСЕТИ

В Нижнем Тагиле судебные приставы, полиция и следователи взяли штурмом квартиру в Академическом, где скрывали четырехлетнюю девочку. Речь идет о дочери жителя Нижнего Тагила Георгия Биртвелишвили, который укрывал малышку на протяжении последних месяцев.

История берет начало в 2019 году, когда беженец с Украины развелся с женой Анастасией Разумовой. По решению суда девочка должна воспитываться матерью. В свердловском управлении ФССП отмечают, что ребенка перемещали по разным квартирам.

В сентябре 2020 года Полину возвращали Анастасии, но потом бывший муж вновь забрал девочку, когда мама с дочкой возвращались домой. На прошлой неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», в рамках расследования которого удалось вновь найти девочку.

- В квартире, где предположительно должен был находится ребенок с бабушкой никого не было. Девочку нашли в квартире, этажом выше, где ее вместе с бабушкой пытался скрыть должник - в жилище у своего друга и соседа. В результате долгих разъяснений о возможных последствиях неправомерных действий, женщина согласилась вернуть ребенка матери. Долгожданная встреча матери и ребенка состоялась, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Момент передачи девочки маме. Фото: пресс-служба ГУФССП по Свердловской области

Сам Георгий считает, что у него отняли дочь незаконно.

- Дочка будет со мной и очень скоро! Я намерен обращаться за помощью к председателю СК России Александру Бастрыкину, - заявил Георгия Биртвелишвили.

В управлении службы судебных приставов также добавили, что девочка не посещала детский сад и не проходила плановые обследования у врачей.

Стоит отметить, что Анастасия Разумова является подсудимой по делу об избиении сожительницы бывшего мужа. Ей предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений.

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