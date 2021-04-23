В конце прошлого года суд ограничил Георгия в родительских правах. Фото: предоставлено героями публикации

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила рассмотрит уголовное дело в отношении 24-летней Анастасии Разумовой. Беженке с Украины грозит до восьми лет колонии по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Первое заседание пройдет 29 апреля.

Девушка стала фигурантом уголовного дела после нападения на жену своего бывшего мужа Анну Завьялову, у потерпевшей остался шрам на правой щеке.

Пара Анастасии и Георгия Бертвелишвили распалась в 2019 году, когда, по словам мужчины, возлюбленная забрала маленькую дочку Полину и уехала в Белгородскую область к родственникам. Испуганный отец приехал в город Губкин и забрал ребенка у матери.

Приставы уже несколько раз караулили Георгия и Анну в подъезде, что забрать Полину. Фото: предоставлено героями публикации

С тех пор Георгий считается похитителем девочки, а его лицо уже знают все судебные приставы города. Он в открытую говорит, что прячет дочку от людей в погонах и экс-супруги, но бороться за свои права стало еще сложнее.

СУД НА СТОРОНЕ МАТЕРИ

В декабре 2020 года Георгия ограничили в родительских правах. Он и его представители уверены, что суд в очередной раз встал на сторону Анастасии из-за письма уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой (документ есть в распоряжении «КП» - прим.ред.). Омбудсмен попросил возложить на Биртвелишвили требование о передаче Полины матери.

«Резкое, насильственное отлучение малолетнего ребенка от грудного вскармливания свидетельствует о нарушении прав ребенка отцом, о нанесении дочери вреда ее физическому здоровью, поскольку у детей раннего возраста максимально выражена соматизация страха и тревожности.

Прошу суд в резолютивной части решения суда возложить на Георгия Биртвелишвили требование о передаче малолетней матери», - говорится в обращении за подписью Анны Кузнецовой.

Также действия Георогия и Анны подверглись критике на Первом канале в программе «Мужское/Женское».

- Вы самый настоящий преступник! – воскликнула Юлия Барановская, сетуя на то, что Георгий не исполняет решение суда.

- Если вы не хотите окончательно лишиться права видеться с дочкой, то отдайте ее маме и выплачивайте алименты. Вы вообще знаете, что за долг в 50 тысяч уже можно в тюрьме оказаться?! – добавил Александр Гордон.

Сам же Георгий готовит обращения в Генеральную прокуратуру и аппарата уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой с просьбой проверить действия детского омбудсмена.

- В письме Анны Юрьевны я и мои юристы насчитали 22 неточности. В частности у меня есть документальное опровержение словам о моей судимости по статье КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Недавно служба судебных приставов в очередной раз разослала на меня ориентировку. Они не задумываются о том, что должны передать ребенка матери, у которой нет доход, а и, вероятно, будет судимость по тяжкой статье. Как я могу такому человеку передать единственную дочь?! – говорит Биртвелишвили.

НЕ ПРИШЛА НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДОЧКИ ДВА ГОДА ПОДРЯД

Сейчас, согласно решению суда, малышка Полина должна жить с матерью. Если говорить точнее, то Георгий обязан передать дочку Анастасии в городе Губкине. Как утверждает Биртвелишвили, он готов предоставлять бывшей жене возможность видеться с Полиной.

- Я никогда не лишал Анастасию возможности общаться с ребенком, но передача ей ребенка не виделась мне осуществимой, так как мне важнее психологическое состояние нашей дочери. Разумова проживает в Белгородской области и неизвестно, как Полина отреагирует на переезд. Она растет, развивается, играет со сверстниками, посещает детский сад, а также школу танцев. Бывшая жена два года подряд не приходила к дочке на день рождения, хотя мы ее звали, - рассказывает «Комсомолке» Георгий Биртвелишвили.

Стоит отметить, что в ноябре Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении Георгия, бывшая жена просила привлечь его к уголовной ответственности по статье «Похищение человека».

- Георгий обязан передать дочку Анастасии в городе Губкине, так написано в решении суда, - пояснила «КП» юрист Виолетта Котова, представляющая интересы отца Полины. -Однако фактически это сделать невозможно по ряду причин.

Сама Анастасия Разумова даже была объявлена в розыск, так как она неоднократно нарушала избранную ей на период следствия меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас она в розыске не находится, но сторона Георгия опасается, что она может игнорировать заседания в суде и дело растянется на несколько месяцев.

- Мать находится в постоянных перелетах в разных городах. Подписку о невыезде по уголовному делу неоднократно нарушала. Куда и кому передавать дочь при таких обстоятельствах – вопрос. Кроме того, психологи предоставили заключения, которыми обозначили, что девочку нельзя разлучать с отцом из-за сильной привязанности и связи. Суд при ограничении почему-то не учел такого важного факта. Как и не назначил экспертизу детско-родительских отношений, которая по данной категории дел назначается всегда, - добавила Виолетта Котова.

Георгий с дочкой. Фото: предоставлено героями публикации

Нам удалось связаться с Анастасией Разумовой, но мать Полины отказалась комментировать предстоящее судебное разбирательство.

- Все комментарии я буду давать в суде и после приговора. Я уверена, что суд при примет верное решение. Что касается Полины, то суд трижды вставал на мою сторону. Решения принимались исходя из интересов ребенка. Георгий уже ограничен в родительских правах, - заявила Анастасия Разумова.

ОФИЦИАЛЬНО

На сегодняшний день известно, что исполнительное производство находится на контроле главы ФССП Дмитрия Аристова.

«В рамках разыскного дела ведется исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка. При получении информации о разыскиваемом ребенке или лице, с кем находится ребенок, просим сообщить по телефонам: 8 (3435)32-47-70, 8 982 68 968 71» – сообщают в свердловском управлении ФССП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Полиночку не отдам!»: На Урале приставы оцепили дом, чтобы забрать дочку у жителя Нижнего Тагила и вернуть ее маме (подробнее)