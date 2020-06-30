Гордон попросил свердловского губернатора разобраться в истории с похищением девочки у матери

- Когда человек нагло, абсолютно беспардонно плюет на решение суда – это ненормально. Если так будет продолжаться, то мы никуда не сдвинемся, если решение суда не будет исполняться. Не важно, каких судов: гражданских, мировых, уголовных. Суд на то и суд – он решил, а вы исполнили, - именно такой вывод сделал Александр Гордон, когда выслушал историю тагильчанина Георгия Биртвелишвили.

Вот уже больше года беженец с Украины прячет дочку Полину от своей бывшей жены Анастасии Разумовой. Два года назад пара развелась, сначала девушка скрывалась в Белгородской области. Но потом отец девочки забрал малышку и с тех пор скрывает ее от матери и приставов.

Георгий не намерен отдавать дочку бывшей жене. Фото: предоставлено героями публикации

В начале этого года Свердловский областной суд поставил в точку в деле – Полина должна жить с Анастасией. Ситуация накалилась до того, что приставы устроили погоню за Георгием, а потом буквально оцепили подъезд, в котором живет его мама.

Ведущие программы «Мужское/Женское» раскритиковали действия Биртвелишвили.

- Вы самый настоящий преступник! – воскликнула Юлия Барановская, сетуя на то, что Георгий не исполняет решение суда.

- Если вы не хотите окончательно лишиться права видеться с дочкой, то отдайте ее маме и выплачивайте алименты. Вы вообще знаете, что за долг в 50 тысяч уже можно в тюрьме оказаться?! – добавил Александр Гордон.

Несмотря на давление ведущих, отец девочки не стал разглашать место нахождение Полины. Лишь сказал, что дочь «на отдыхе в Геленджике с бабушкой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787890" frameborder="0"></iframe> "Детектив по-тагильски": Гордон и Барановская разбираются в истории с похищением ребенка.Видео: Instagram.com/manwoman.1tv/

В программе также приняли участие знакомые бывших супругов. Друг Георгия заявил, что своими глазами видел неадекватное поведение Анастасии, а подруга женщины обвинила Биртвелишвили в неверности.

Выпуск завершился просьбой Александра Гордона разобраться в истории Следственный комитет, полицию и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

- Пока еще не поздно, начните искать компромисс с бывшей женой, - напоследок сказал Георгию ведущий.

Также на программу позвали гражданскую жену Георгия - Анну Завьялову. Но она покинула студию Первого канала после перепалки с Барановской. Фото: скриншот

СКАЗАНО

Игорь Мороков, детский омбудсмен по Свердловской области:

- В этой истории есть важная отправная точка – у омбудсмена нет прав участвовать в гражданских процессах. Я придерживаюсь классической ситуации – уполномоченный по правам ребенка – защита прав детей и их взаимоотношений с органами государственной власти. Все что касается личных отношений – тонкая субстанция и должна разрешаться в суде.

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