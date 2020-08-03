На Урале объявили в розыск двухлетнюю дочку беженки с Украины, которая собирала $5000 на ее похищение у бывшего мужа

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:56:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Приставы УФССП по Свердловской области объявили в розыск двухлетнюю Полину Биртвелишвили – дочку Анастасии Разумовой и Георгия Биртвелишвили, беженцев с Украины. Напомним, в конце мая мы рассказывали об этой истории – бывшие супруги развелись, но ребенок остался с отцом, хотя, по решению суда, его должны были передать матери. Женщина сейчас живет в Нижнем Тагиле, как и ее экс-супруг, и находится под подпиской о невыезде из-за нападения на нынешнюю жену Георгия.

Двухлетняя Полина живет с отцом вместе со своей сводной сестрой Викой. В отделение УФССП по Нижнему Тагилу поступило исполнительное производство об изъятии ребенка и передаче матери. Но отец скрывает ее местонахождение. Поэтому малышку объявили в розыск.

- В функции судебных приставов, помимо основной деятельности, входит также розыск имущества, должников и детей. То есть если поступает исполнительный документ о передаче ребенка, как в этом случае, и неизвестен адрес, где тот находится, то в этом случае ребенок объявляется в розыск для того, чтобы установить его местонахождение и исполнить решение суда, - объяснили «Комсомолке» в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – В данном случае объявлено розыскное дело. Мы просим помочь выявить Полину. У нас есть судебное решение, как бы отец с матерью не ругались, мы обязаны его исполнить.

По словам приставов, двухлетняя малышка может находиться как в Нижнем Тагиле, так и в других городах. Объявление о розыске направлено и в другие регионы России.

Если вы вдруг знаете, где находится Полина Биртвелишвили, сообщите об этом приставам по телефонам:

1. Тагилстроевский районный отдел судебных приставов г. Нижнего Тагила: 8 (3435) 32-47-70;

2. Отдел организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей ГУФССП России по Свердловской области: 8 (343)362-28-18, 362-28-17;

3. Дежурная часть ГУФССП России по Свердловской области: 8 (343) 350-58-60.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Весь завод знал, что он мне изменяет»: беженка с Украины собирает $5000 на похищение дочки у бывшего мужа. Жительница Нижнего Тагила Анастасия Разумова устала ждать помощи от судебных приставов и надеется оплатить услуги киднепперов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU