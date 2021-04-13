На Урале мужчину подозревают в похищении трехлетней дочки

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

В Свердловской области судебные приставы объявили в розыск трехлетнюю Биртвелишвили Полину Георгиевну. По информации регионального ФССП России, девочка может проживать с отцом Биртвелишвили Георгием Виссарионовичем.

- Главное управление ФССП России по Свердловской области обращается к общественности с просьбой оказать содействие в розыске ребенка, - обратились к свердловчанам в ФССП России по Свердловской области.

Если вы знаете где может находиться ребенок или у вас есть информация о человеке, с которым она может быть или вы знаете людей, которые располагают такой информацией, сообщите об этом в Тагилстроевское районное отделение судебных приставов Нижнего Тагила Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области по телефонам: 8 (3435)32-47-70, 8 982 68 968 71.

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