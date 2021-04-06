На Урале мужчину подозревают в похищении своего сына

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

В Свердловской области приставы объявили в розыск семилетнего Алибекова Максима Игоревича. По имеющейся информации мальчик в настоящее время может проживать с отцом, 39-летним Алибековым Игорем Израиловичем.

- Исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка ведется Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области в рамках розыскного дела, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Если у вас есть информация о разыскиваемом мальчике, или вы знаете с кем и где находится ребенок, или знаете о других людях, которые могут обладать такой информацией, сообщите судебным приставам ГУФССП России по Свердловской области по телефонам: 8 (343) 362-27-99, 8 (343) 362-28-68, 8-950-199-06-70. Позвонившим гарантируется анонимность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Полиночку не отдам!»: На Урале приставы оцепили дом, чтобы забрать дочку у жителя Нижнего Тагила и вернуть ее маме. Анастасия Разумова сейчас находится под следствием, но суд решил, что двухлетняя девочка должна находиться с ней (подробнее)