Девочку из Нижнего Тагила, которую два года укрывал отец, вернули матери

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Трехлетнюю Полину из Нижнего Тагила, которую два года укрывал отец, вернули матери. В Instagram Анастасии Разумовой появились снимки с дочерью.

По данным «КП», девочку изъяли у бабушки со стороны отца Георгиия Биртвелишвили. Операций руководили сотрудники СК России. Представители официальных структур пока воздерживаются от комментариев.

- На прошлой неделе следственный отдел СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего». В рамках расследования было установлено местонахождение девочки, которая в последнее время проживала с бабушкой, - пояснил инсайдер «Комсомольской правды».

Супруги развелись еще весной 2019 года. Георгий забрал дочку к себе, но потом был ограничен в родительских правах. Дошло до того, что судебные приставы штурмовали его квартиру. После этого девочка долгое время находилась в Краснодарском крае с бабушкой.

Сам Георгий недавно уехал на родину в Украину, чтобы продать землю.