Семейное трио уральских музыкантов покорило TikTok одним видео

Музыкальное трио Александра Нечитайло и его сыновей стремительно набирает популярность в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сельская дорога. Отец и двое сыновей играют на профессиональных инструментах трек Take a look around американской группы Limp Bizkit. Причем играют так, что можно заслушаться! Такое в деревнях нечасто увидишь. Неудивительно, что ролик с их выступлением сразу же стал вирусным в Tik Tok. И набрал уже 5,2 миллиона просмотров.

Многие пользователи соцсетей сразу задались вопросом. А что это за музыканты? Отвечаем - это семейное трио под названием «SomethingFamilyband» из Каменска-Уральского. Глава семейства Александр Нечитайло вместе с двумя сыновьями (15 и 11 лет) уже три года дают концерты на улицах города. 21 августа они играли в Екатеринбурге на День города. На улице Вайнера семейный бэнд исполнял популярные мировые хиты на электрогитаре, скрипке и барабанах.

Семейный ансамбль выступает на уличных концертах и благотворительных мероприятиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОСЛЕДОВАЛИ ПРИМЕРУ ОТЦА

38-летний Александр Нечитайло – руководитель оркестра духовых инструментов Дома культуры «Юность». Он с самого детства увлекался музыкой, в 14 лет окончил музыкальную школу. А после того, как вернулся из армии, организовал вместе с братьями свою группу. Любовь к музыке он привил и своим детям. У Александра и Екатерины их пятеро. Семья живет в поселке рядом с Каменским-Уральским.

- У нас в семье, как в той популярной сказке, четыре сыночка и лапочка дочка, - смеется Александр. – Дети с ранних лет видели, как я с братьями занимался музыкой, и тоже хотели стать музыкантами. Все время представляли, что они на настоящем концерте, тогда мы отдали их в музыкальную школу.

В семье Александра и Екатерины Нечитайло пятеро детей, и все они с детства увлекаются музыкой. Фото: Александр Нечитайло

Три года назад Александр решил создать группу, в которой будет играть вместе со своими детьми. Так появился музыкальный ансамбль «SomethingFamilyband», в котором вместе с Александром играют его старшие сыновья: 15-летний Петр и 11-летний Володя. Летом, в хорошую погоду, музыканты выступают на улицах Екатеринбурга и других городов.

БОЛЬШЕ 5 МИЛЛИОНОВ ПРОСМОТРОВ В TikTok

Александр с детьми играют всеми любимые хиты известных групп и исполнителей, таких как METALLICA, Queen, Deep Purple, Rihanna, Linkin Park и других.

Также трио регулярно выступает с благотворительными концертами и социальными проектами, играет на акциях «Против наркотиков», «За здоровый образ жизни». 17 сентября группа «SomethingFamilyband» выступала у храма в селе Ключи на празднике Преображения Господня. Один из гостей концерта снял трио на телефон и выложил в свой аккаунт в TikTok. Видео набрало 5,2 миллионов просмотров и разлетелось по всему интернету.

Видео выступления «SomethingFamilyband» набрало больше 5 миллионов просмотров. Фото: из аккаунта в Tik Tok Юрия Кудряшова

- Я считаю, что человек живет не для того, чтобы не делать ничего плохого, а для того, чтобы делать что-то хорошее, - убежден Александр. - На благотворительные концерты нас часто приглашают в детские дома, реабилитационные центры, а также в колонии к осужденным. Мы приезжали в детский дом в городе Катайске, в училище для осужденных детей в поселке Рефтинский, колонию в Каменск-Уральском и другие.

В ближайшие месяцы Александр Нечитайло планирует вывести семейный ансамбль на новый уровень, записать собственную песню и снять несколько клипов.

В ближайшие месяцы Александр Нечитайло вместе с детьми планирует записать свою песню Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас есть 20 авторских семейных песен, но ни одну из них мы пока не записали. Планируем сделать это в ближайшее время,- рассказывает Александр. – Если до этого мы позиционировали наш ансамбль как инструментальный, то сейчас мы бы хотели сделать его вокально-инструментальным, чтобы и мои парни пели, и я пел. Потому что у нас у всех сильный и красивый голос.

