Братья из Екатеринбурга стали миллионерами с помощью TikTok

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Издание Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров. Все участники – молодые люди из России и стран СНГ. Среди них оказались и жители Екатеринбурга – близнецы Кирилл и Артем Верзаковы.

23-летние выпускники УрГЭУ сначала пробовали зарабатывать другими способами – продавали выжженные по дереву картины, потом попробовали себя в онлайн-курсах в Instagram. После этого они вспомнили о сервисе TikTok из Китая, который в тот момент набирал популярность. Несколько выложенных смешных видео начали приносить братьям популярность – 8000 подписчиков в первый день, 70 000 за месяц.

С популярностью пришли и рекламодатели. Братья Верзаковы всерьез занялись блогом и теперь у них раскручиваются многие известные исполнители, такие как Григорий Лепс, Юлианна Караулова, «Хлеб» и многие другие. Сейчас у канала Кирилла и Артема почти семь миллионов подписчиков, а их годовой доход составил 2,56 миллиона рублей.