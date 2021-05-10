Звезда TikTok Дина Саева оплатила 92-летней труженице тыла с Урала постройку бани, о которой та мечтала

Дина Саева решила исполнить мечту Анварии Хаматдиновой. Фото: instagram.com/senoritasaeva, мечтаветерана.рф

Благодаря знаменитой в TikTok блогерше Дине Саевой осуществилась мечта 92-летней Анварии Хаматдиновой из Верхней Пышмы. У Анварии не было бани и денег на ее постройку тоже не было, поэтому Дина решила помочь.

- Все уже знают эту историю. Год назад мне предложили государственный контракт в размере 200 000 рублей за видео-поздравление ветеранов с 9 мая, - написала Дина Саева на своей странице в Инстаграм. - Поздравить их я и так собиралась, поэтому согласилась. Сегодня я хочу дать этим деньгам правильное применение. Я нашла фонд поддержки ветеранов, где можно помочь им и реализовать их мечту. Я выбрала Анварию Зулкарнаевну. Она мечтает о бане, которой никогда у нее не было. С праздником вас! Большое спасибо за победу!

Дина Саева, к слову, и сама из Екатеринбурга. Родилась она в Душанбе, но позже ее семья переехала в столицу Урала. Сейчас у нее миллионы подписчиков в TikTok и контракты на рекламу с международными брендами.

Сама Анвария Хаматдинова родилась в Башкирии в 1928 году. Когда началась война, ее отец ушел на фронт и не вернулся. Анвария взяла на себя часть забот по хозяйству и по работе в колхозе, чтобы помочь матери вырастить четырех младших братьев. На Урал она приехала в 16 лет работать на торфяниках. Впоследствии устроилась на Уралмашзавод в горячий цех.

- Бабушка очень старенькая, уже тяжело ходит, но все равно следит за своим огородом, садит картошку с дочкой и внуками, собирает колорадских жуков, - рассказывалось об Анварии Зулкарнаевне на сайте Мечтаветерана.рф. - Ее мечта поставить небольшую баню, чтобы можно было мыться.

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