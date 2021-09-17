В Подмосковье глава совета ветеранов МВД погиб в аварии с дальнобойщиком из уральской глубинки

Водитель грузовика отрицает свою вину. Фото: СОЦСЕТИ/Совет ветеранов МВД РФ

В подмосковном Дмитрове полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии на 15 километре малого московского кольца. По данным источника «Комсомольской правды», днем 13 августа на трассе погиб 62-летний председатель Совета ветеранов Бюро специальных технических мероприятий МВД России, полковник полиции в отставке Андрей Коровин.

Экс-силовик управлял автомобилем Suzuki Vitara, но, по не ясным причинам, выехал на встречную полосу и влетел под КамАЗ. За рулем грузовика был 23-летний житель Свердловской области Владимир Т.

- В результате столкновения Андрей Коровин скончался на месте. Также погибла его пассажирка – 62-летняя жительница столицы Елена Темная. Именно ей принадлежала иномарка, - отмечает инсайдер «КП»-Екатеринбург.

17 августа на сайте МВД России появилась информация о смерти Андрея Коровина.

- Он был чутким и светлым человеком, замечательным руководителем и верным товарищем. Друзья, коллеги, сослуживцы выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного. Для всех нас безвременная гибель Андрея Борисовича – это невосполнимая утрата! – говорится в заявлении Совета ветеранов.

Следствие по факту ДТП продолжается, устанавливается, находились ли участники аварии в состоянии опьянения. По словам источника, результаты будут готовы до конца сентября

- Около 16:00 на автодороге А-107 Ленинградско-Дмитровского направления по неустановленной причине легковой автомобиль Suzuiki выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком с полуприцепом. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Нам удалось связаться с водителем грузовика. Но Владимир отказался от комментариев.

- Могу лишь сказать, что моей вины в аварии нет! – ответил дальнобойщик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Влюбленные и непристегнутые: появилось видео из машины пары, погибшей в страшной аварии (подробнее)

Страшная авария c автобусом в Лесном (подробнее)